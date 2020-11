Antoine Griezmann spreekt voor het eerst sinds zijn transfer naar Barcelona: “Ik accepteer kritiek maar soms gaat het te ver”

Frans international en wereldkampioen Antoine Griezmann speelt al meer dan een seizoen voor Barcelona. Het huwelijk lijkt door woelige wateren te gaan, Leo Messi zou hem niet accepteren en Ronald Koeman heeft problemen met zijn lange haren en het vinden van de juiste positie. Griezmann reageert voor het eerst publiekelijk op de kritiek.

De aanvaller deed zijn verhaal in het tv-programma Universo Valdano. “Sinds mijn transfer naar Barcelona heb ik gezwegen”, aldus Griezmann. “Ik heb enkel gezegd dat ik met mijn benen wilde spreken. Ik heb intussen veel kritiek over mij heen gekregen. Nu is het genoeg, het is het moment om het een en ander recht te zetten.“

Relatie met Messi

Waar Griezmann zweeg, haalde zijn voormalige manager Eric Olhat verbaal wel uit: bij Barcelona zou Leo Messi de plak zwaaien en de Argentijn zou zijn Franse collega niet accepteren. Griezmann lacht de uitspraken weg. “Mijn zus is mijn zaakwaarnemer en ze zegt niets, net als mijn ouders”, aldus Griezmann. “Wat Eric heeft gezegd, heeft me veel schade berokkend. En het klopt niet. Leo (Messi, red) weet dat ik veel respect voor hem heb. Ik leer elke dag van hem.”

Griezmann doet ook uit de doeken hoe Messi hem verwelkomde. “Hij vertelde me dat hij zich in de zeik gezet voelde nadat ik een eerste aanbod van Barcelona had geweigerd, vooral omdat hij publiekelijk op de transfer had aangedrongen. Maar hij voegde er aan toe dat hij er voor me zou zijn en dat merk en voel ik nog elke dag. Ik heb een beetje hulp nodig: van de fans, van de club. De steun van mijn ploegmakkers heb ik al. Ik heb het vertrouwen van de trainer en in de kleedkamer voel ik me op mijn gemak. Nu hoop ik dat de mensen me iets meer met rust laten.”

Positie gezocht?

Sportief loopt het echter niet over rozen en dat komt Griezmann op een flinke dosis kritiek te staan. Bovendien zou Ronald Koeman niet weten hoe hij de Fransman moet inpassen. Wat Frans bondscoach Didier Deschamps deed zeggen dat hij het wel zou weten. “Ze vroegen de bondscoach en hij zei dat hij het wist”, haalt Griezmann de schouders op. “Ze (de media, red) zoeken altijd naar het negatieve: mijn relatie met Leo, de positie van de voorzitter, dat ik in januari weg wil. Ik accepteer kritiek maar soms gaan ze te ver. Ik ben een makkelijk slachtoffer omdat ik noch mijn entourage zin hebben in een verbale oorlog.”

En dan zijn er nog zijn lange manen. Ook zijn haartooi blijft niet onbesproken. “Ik zal mijn haar lang houden, ook al ze vragen om het af te knippen”, klinkt het fel. “Mijn kinderen en mijn vrouw willen dat ik er niets aan verander.’