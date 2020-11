DPG Media “bekijkt verschillende pistes” voor Mobile Vikings

Mediagroep DPG Media is “verschillende pistes aan het bekijken” voor zijn telecomdochters Mobile Vikings en Jim Mobile. Er is nog geen enkele beslissing genomen over een mogelijke verkoop, zegt het bedrijf dinsdag.

De krant De Tijd bericht dat DPG Media, moederbedrijf van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws, zijn telecommerken Mobile Vikings en Jim Mobile in de etalage heeft gezet. Geïnteresseerden zouden al een eerste, niet-bindend bod hebben ingediend. Mobile Vikings telt circa 300.000 klanten.

“We hebben kennis genomen van de publicatie en betreuren dat dergelijke gevoelige en confidentiële informatie gedeeld is”, zegt DPG Media in een reactie. “We zijn op dit moment verschillende pistes aan het bekijken en er is in deze fase nog geen enkele beslissing genomen over een mogelijke verkoop. Alle opties liggen nog open.”

Mobile Vikings kwam vijf jaar geleden bij DPG Media terecht. Dat gebeurde tijdens de overname van Base door Telenet. Door de samensmelting van die laatste twee zouden maar drie in plaats van vier grote mobiele operatoren overblijven. Om de overname goedgekeurd te krijgen bij de Europese Commissie, werd Base-dochter Mobile Vikings afgestoten. Medialaan zou zo de rol van Telenet als uitdager overnemen.

Mocht Mobile Vikings nu verkocht worden aan een van de drie grote Belgische telecomspelers, Telenet, Proximus of Orange, zou de Belgische mobiele telecommarkt alsnog zijn vierde betekenisvolle speler kwijtspelen. Andere MVNO’s, alternatieve operatoren die netwerkcapaciteit huren bij de grote drie, hebben lang niet de omvang en marketingmogelijkheden van Mobile Vikings.