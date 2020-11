Steeds meer Belgen betalen voor legale online content (maar we bengelen wel aan Europese staart)

Zowat 30 procent van de Belgen betaalt voor legale online content, zoals films, tv-series, muziek, videogames en media. Dat is 5 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 25.000 Europeanen ouder dan 15 jaar, van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

Opvallend: België is met 30 procent van de inwoners die betaalt voor legale online content de op twee na laatste van de 27 lidstaten van de EU, net voor Slovakije en Hongarije, dat laatste staat met 24 procent (+10 procent ten opzichte van 2017). Het gemiddelde voor de EU-27 is 42 procent (+17 procent), Finland staat bovenaan met 58 procent (+20 procent).

“Europeanen kiezen steeds vaker voor legale online content omdat die betaalbaar (89 procent, red.), herbruikbaar en zeer uitgebreid is”, zegt Paul Maier, directeur van het Europees Observatorium voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, een onderdeel van EUIPO. “Ook het feit dat veel mensen door de coronacrisis in lockdown zitten of zaten, heeft het gebruik van die diensten een boost gegeven. Ik zie het legale gebruik ook in de komende jaren nog toenemen.”

Illegaal

Dertien procent van de Belgen geeft toe het afgelopen jaar online content te hebben verworven via illegale bronnen (-3 procent). Het gemiddelde in de EU-27 is 8 procent (-2 procent), bij 15- tot 24-jarigen ligt dat gemiddelde met 23 procent een pak hoger, maar ook bij die jongeren is het illegaal online content downloaden gedaald (-6 procent).

“Toch is de illegale markt nog enorm”, aldus Maier. “Volgens schattingen zou het gaan om 940 miljoen per jaar voor illegale tv alleen. Wij zetten samen met Europol de strijd tegen piraterij voort. Met bijvoorbeeld de veroordeling van de Zweden achter ‘The Pirate Bay’ hebben we al grote successen geboekt.”

Intellectuele eigendom

Het onderzoek peilde ook naar het bewustzijn en de opvattingen van de Europeanen over intellectuele eigendom, zoals auteurs-, merken-, databanken- en octrooirechten. Vier vijfde van de ondervraagden zegt zeer goed of goed te begrijpen wat ‘intellectuele eigendom’ betekent. Slechts weinig mensen denken dat ze er zelf bij gebaat zijn (4 procent). Ze menen dat die rechten vooral belangrijk zijn voor beroemde uitvoerende kunstenaars (21 procent), ontwikkelaars van artistieke content (20 procent) en grote bedrijven (15 procent).

“Wat ik heel belangrijk vind in het rapport”, benadrukt Maier, “is dat 98 procent van de bevraagden vindt dat mensen die innoveren en creëren, beloond moeten worden. Daaruit blijkt dat Europeanen intellectuele eigendomsrechten hoog in het vaandel dragen.”