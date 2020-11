OPROEP. Heb jij na je zeventigste nog de stap gezet om te scheiden?

Een opmerkelijke verhaallijn in de populaire soap ‘Familie’. Albert wil scheiden van zijn Anna, ook al zijn ze beiden negentigers. Maar Albert en Anna zijn niet de enigen die op latere leeftijd die stap zetten. Het aantal scheidingen bij senioren neemt de laatste jaren zelfs toe. Ben jij na je zeventigste ook nog gescheiden? En wil je getuigen waarom dat de beste (of slechtste) beslissing van je leven was?