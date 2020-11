Proces van machtsoverdracht is begonnen, maar “Trump zal komende weken zijn best doen om het Biden zeer moeilijk te maken”

De topvrouw van de Amerikaanse General Services Administration Emily Murphy heeft in een brief aan Joe Biden meegedeeld dat de regering-Trump klaar is om het proces van de overdracht van de macht te beginnen. Dat bevestigt ook president Donald Trump op Twitter. Amerika-expert Kristiaan Versluys benadrukt echter dat dit nog maar het begin van het proces is en dus zeker nog niet de echte machtsoverdracht. “Tot 20 januari is er maar één president en dat is Trump. En hij zal de komende weken hard zijn best doen om het zijn opvolger zeer moeilijk te maken”