NAVO-chef Stoltenberg: “Ook Biden zal druk zetten op bondgenoten”

Jens Stoltenberg Foto: via REUTERS

Ook Joe Biden zal – net als de huidige president Donald Trump – druk blijven zetten op de Europese leden van de NAVO om hun defensie-uitgaven te verhogen. Dat stelt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Trump had volgens Stoltenberg “zijn eigen stijl” en was “vrij duidelijk” naar de andere leden over zijn verwachtingen. Stoltenberg zegt er vrijwel zeker van te zijn dat Biden “dezelfde verwachting van de Europese partners” zal uiten.

In het interview met een aantal Duitse kranten zei Stoltenberg dat hij er zeker van is dat de NAVO in Biden “een sterke aanhanger van de alliantie” heeft. Een heel verschil met Trump, die de NAVO ooit nog “verouderd” noemde.

Stoltenberg en Biden spraken elkaar maandag voor het eerst sinds de Democraat eerder deze maand als winnaar uit de verkiezingen kwam. De NAVO-chef heeft Biden met zijn zege gefeliciteerd en hem gezegd dat hij uitkijkt naar een nauwe samenwerking om de band tussen Noord-Amerika en Europa verder te versterken. Biden verzekerde in het gesprek dat de Verenigde Staten toegewijd blijven aan hun plichten als NAVO-bondgenoot, waaronder de verplichting tot wederzijdse bijstand bij een aanval.

Biden wil samenwerken met Stoltenberg en de andere NAVO-leden om te verzekeren dat het bondgenootschap de strategische richting en capaciteiten houdt om eventuele vijanden te blijven afschrikken en nieuwe bedreigingen tegen te gaan. Onder Trump raakte de relatie tussen de Verenigde Staten en de NAVO merkbaar beschadigd. Trump uitte herhaaldelijk zijn twijfels of de VS zouden voldoen aan hun verplichting om in geval van nood militaire bijstand te verlenen. Bovendien waren er geen overeengekomen aankondigingen voor de terugtrekking van troepen uit Duitsland en meest recentelijk uit Afghanistan en Irak.

Stoltenberg waarschuwde in het interview ervoor dat het behalen van de twee-procentdoelstelling voor defensie-uitgaven verder in gevaar komt door de coronacrisis. “De belangrijkste taak van de NAVO is om te voorkomen dat de corona-gezondheidscrisis een veiligheidscrisis wordt”, zei de Noor. “Daarom moeten we meer blijven investeren”.

Ook waarschuwde Stoltenberg voor ideeën van een onafhankelijk Europees veiligheidsbeleid en een verzwakking van de NAVO. “Feit is dat de Europese Unie Europa niet kan verdedigen”, aldus Stoltenberg. De Amerikaanse veiligheidsgaranties, nucleaire afschrikking en de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa blijven “absoluut noodzakelijk”. De Franse president Emmanuel Macron had eerder een kritisch debat op gang gebracht door Europa op te roepen tot “strategische autonomie”. “Elke poging om de banden tussen Noord-Amerika en Europa te verzwakken, zal niet alleen de NAVO verzwakken, maar ook Europa verdelen”, benadrukte Stoltenberg.