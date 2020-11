Laatste verdachte zomerse rellen blijkt onvindbaar: politie doet nogmaals oproep naar ‘man met oranje short’

Blankenberge - De federale politie heeft nogmaals een oproep gelanceerd in de zoektocht naar de laatste verdachte van de rellen in Blankenberge. Eind september werd voor het eerst - zonder resultaat - publiekelijk gezocht naar de ‘man met de oranje short’.

Ondertussen zijn bijna alle verdachten van de zomerse rellen in Blankenberge op 8 augustus geïdentificeerd, op één iemand na. Het gaat om de ‘man met de oranje short’. De verdachte is ongeveer 25 jaar oud en 1,70 meter lang. Naast een getaande huid heeft hij ook donker krullend haar.

Op het moment van de feiten gedroeg hij zich erg agressief: de verdachte deelde slagen uit aan de hoofdredder en een burger. Eind september werd de verdachte al eens opgevoerd in opsporingsprogramma Faroek aan de hand van een getuigenis en amateurbeelden, maar bijna twee maanden later blijkt de man onvindbaar.

“Hij was extreem gewelddadig, niet alleen tegenover de politie. Mensen van de strandbar die hun materiaal wilden ophalen, werden ook aangevallen. Hij was waarschijnlijk onder invloed van drank of verdovende middelen”, aldus Dimitry Van Damme van de Blankenbergse politie. “Niemand weet wie hij is: dat is het opvallende. We kregen veel identiteiten door van de Brusselse politie, maar de verdachte is niet woonachtig in Brussel of niet gekend bij de politie.”

Hij wordt, net als een reeks andere jongeren, verdacht van gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. De man riskeert daarom minstens vijf jaar cel. Mogelijk volgt ook een financiële compensatie voor de materiële schade bij de betrokken strandbar. “Herkent u deze persoon of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders”, klinkt het. “Discretie wordt verzekerd.” Dat kan op het gratis telefoonnummer 0800/30.300, of via email op opsporingen@police.belgium.eu.