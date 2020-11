Slim hoorapparaat van KU Leuven kan binnen de seconde het juiste achtergrondgeluid filteren

KU Leuven-onderzoekers hebben een hoorapparaat ontwikkeld dat, op basis van hersengolven, binnen de seconde kan bepalen naar wie je luistert. De huidige hoorapparaten worstelen nog steeds met het filteren van één specifieke spreker uit een omgeving vol pratende mensen. Het zou wel nog minstens vijf jaar duren alvorens de slimme hoorapparaten gebruikt kunnen worden.

Het staat bekend als het ‘cocktail party effect’: onze hersenen kunnen zonder moeite één stem isoleren uit een heleboel andere sprekers en nog wat lawaai op de achtergrond, maar voor hoorapparaten is dat nog steeds een uitdaging. “Een hoorapparaat richt zich bijvoorbeeld tot de luidste spreker in de groep, maar dat klopt niet altijd met naar wie je wil luisteren”, vertelt professor Tom Francart.

Onderzoekers werken al langer aan oplossingen voor dat probleem. “Met een elektro-encefalgram (EEG) kunnen we hersengolven meten die ontstaan als reactie op geluiden: daaruit kunnen we afleiden naar welke spreker je wil luisteren. Tot nu toe moesten we hierbij rekening houden met 10 tot 20 seconden vertraging om met redelijke zekerheid juist te zitten”, aldus Francart.

Via artificiële intelligentie is die vertraging nu sterk teruggebracht. “Het systeem heeft op basis van testgegevens geleerd om uit hersengolven te bepalen of iemand naar een spreker rechts of links luistert. Als het de richting herkent, richt de akoestische camera zich daarnaartoe en wordt de ruis onderdrukt. Dat kan nu gemiddeld binnen de seconde”, vervolgt collega Alexander Bertrand.

Het zal wel nog minstens vijf jaar wachten zijn op de slimme hoorapparaten. “Er wordt nu volop onderzoek gedaan naar hoorapparaten met ingebouwde elektroden, om de hersengolven te meten.” En ook de nieuwe techniek zal nog verder verbeterd worden, zodat bijvoorbeeld ook meerdere sprekerrichtingen tegelijk gecombineerd kunnen worden.