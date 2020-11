Shoppen op afspraak: hoe werkt dat? Kan je samen winkelen? En wat als je je goesting niet vindt?

Belgische winkeliers moeten in principe tot minstens 13 december de deuren gesloten houden. Maar ze hopen dat het Overlegcomité vrijdag beslist dat ze dit weekend al mogen heropenen. Desnoods uitsluitend op afspraak, waarbij de klant een tijdslot reserveert. Maar hoe zou dat in de praktijk in zijn werk gaan? Iedereen een kwartiertje? En dan alleen winkelen of met anderen? En kan ik zomaar vertrekken met de boodschap: “Bedankt voor jullie tijd en uitleg, maar ik heb mijn goesting niet gevonden”?