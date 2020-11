De coronabarometer is dood, lange leve de coronaschakelaar: wat is het verschil?

De coronabarometer is dood, de politiek denkt nu veeleer in de richting van een “schakelaar”. Dat instrument geeft dan aan wanneer we de curves moeten doen zakken en wat ongeveer een “veilig” cijfer is. Of het nieuwe systeem nu vrijdag al op het Overlegcomité komt, is nog onduidelijk. “Maar wellicht gaan we de mensen wel wat perspectief geven”, klinkt het binnen de regering. “Een einddoel waar we heen moeten.”