Eén jaar cel geëist tegen agent die dood van Mawda veroorzaakte: “Hij heeft niet getwijfeld om op ons te schieten”

De openbare aanklager eist één jaar cel met uitstel voor Victor J. G., de agent van de federale wegpolitie in Bergen die de dood van Mawda heeft veroorzaakt. Volgens de vader van het Koerdische meisje uit Irak, dat twee jaar geleden omkwam bij een politieachtervolging, heeft de man niet getwijfeld op het moment dat hij de trekker overhaalde. Dat zei hij op de tweede dag van het proces voor de correctionele rechtbank in Bergen. “Ik heb de politieagent gezien toen hij zijn wapen nam”, zei de man. “Hij schoot op ons, zonder te twijfelen. Ik zag hem één keer schieten en die kogel raakte mijn dochter.”

De vader nam dinsdag als eerste het woord, in het Nederlands. “Ik wil jullie verzekeren dat ik zelfs na 2,5 jaar niets vergeten ben van wat die nacht gebeurd is.” Het verlies van Mawda weegt nog altijd zwaar, vertelde de vader. “We zijn getraumatiseerd, mijn zoon ook”, zei hij. “Als hij een politieagent op straat ziet, moet ik hem beschermen omdat hij huilt.”

In de bestelwagen was het een ander gezin dat door het venster kinderen aan de achtervolgende agenten toonde. Toen het gezin na het schot uit de bestelwagen stapte, verloor Mawda al veel bloed. “Ik ben om een ambulance beginnen roepen, hulp beginnen vragen, maar de agenten waren niet echt beleefd. Ze hebben Mawda afgenomen en twee van hen hebben mij lastiggevallen. Ze hebben ons op een onmenselijke manier behandeld. De ambulance kwam heel laat en ze hebben ons belet mee te gaan.”

Moeder: “Ze hebben Mawda uit de handen van haar vader gerukt”

“Mijn man heeft met gebaren proberen duidelijk te maken dat we een ambulance nodig hadden”, zei de moeder, die haar tranen niet kon bedwingen. “Ze hebben Mawda uit de handen van haar vader gerukt en haar op de grond gegooid. Een agente trok aan mijn haar om te vermijden dat ik mijn dochter in de ambulance zou volgen.”

Na de feiten moesten de ouders twee nachten doorbrengen in een gevangeniscel, zonder nieuws over hun dochter. “We hebben haar pas na de autopsie weer kunnen zien”, zei hij. “Zoiets kan ik niet vergeten, dat is niet menselijk.”

Advocaat-generaal: “Geen entente tussen parket en politie om waarheid te verbergen”

Volgens procureur-generaal Ingrid Godart is het uitgesloten dat politie en gerechtelijke autoriteiten onder één hoedje speelden om de waarheid te verbergen, en de migranten in de bestelwagen de schuld wilden geven van de dood van Mawda. Dat zei ze in haar requisitoir, waarin ze het tegelijk een “onaanvaardbare lichtzinnigheid” noemde dat de verantwoordelijke officier van de gerechtelijke politie foute informatie doorstuurde.

De magistraat deed uitgebreid uit de doeken wat op de dag van de feiten gebeurd is: tijdens de achtervolging barstte de rechtervoorruit van de bestelwagen door een schot, waarop op de politieradio gevraagd werd wie geschoten had. Niemand antwoordde op die vraag, waardoor gedacht werd dat binnen in de bestelwagen geschoten was.

Ook toen de bestelwagen tot stilstand was gebracht, bleef het vermoeden bestaan dat een van de inzittenden gewapend was en dat wapen gebruikt had. Geen van de agenten had al erkend geschoten te hebben.

In de nacht van de feiten liet de verantwoordelijke officier van de gerechtelijke politie aan de wetsdokter weten dat de dood van het meisje werd veroorzaakt door een val, en niet door een schot. Dat omschreef de procureur-generaal als een “onaanvaardbare lichtzinnigheid”, maar niet als een poging om de feiten te veranderen. Later op de dag vernam de onderzoeksrechter alsnog dat het meisje omkwam door een kogel.

Het parket eist een jaar cel met uitstel voor de agent die de kogel afvuurde die leidde tot de dood van Mawda. Hij wordt vervolgd voor onopzettelijke doodslag.

Zeven en tien jaar cel geëist voor smokkelaar en bestuurder bestelwagen

De twee jonge Irakezen die terechtstaan in het proces over de dood van het 2-jarige Koerdische meisje Mawda riskeren zware straffen. Procureur des konings Christian Henry eiste voor de vermoedelijke bestuurder van de bestelwagen tien jaar cel, omdat hij al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten. De vermoedelijke smokkelaar riskeert zeven jaar. Beiden worden ze vervolgd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, met de dood als verzwarende omstandigheid, en weerspannigheid met wapens.

De twee Irakezen zaten op het moment van de feiten samen met 25 anderen in de bestelwagen die de vluchtelingen vanuit Luik naar de Franse Opaalkust moest brengen, vanwaar ze het Kanaal wilden oversteken. De twee ontkennen mensensmokkelaars te zijn.