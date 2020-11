Britse politie onderzoekt diefstal van notitieboekjes van Darwin

Twee waardevolle notitieboekjes van de beroemde natuurwetenschapper en bedenker van de evolutietheorie Charles Darwin zijn volgens de universiteitsbibliotheek van Cambridge sinds 20 jaar spoorloos. “Waarschijnlijk zijn ze gestolen”, zegt Jessica Gardner, die sinds drie jaar de universiteitsbibliotheek leidt. De zaak is nu in handen gegeven van de Britse politie die een onderzoek heeft ingesteld.

De vroegere directie van de bibliotheek was ervan uitgegaan dat de boekjes na een uitlening in verkeerde boekenrekken waren gezet bij terugkeer en dat ze dus wel ooit weer eens zouden opduiken. “We hebben de zaak met ons nieuwe team opnieuw onderzocht en komen tot de conclusie dat er nog niet genoeg is gedaan om de notaboekjes terug te vinden”, luidt het nu.

Bij de vermiste exemplaren zit ook het boekje waarin Darwin zijn beroemde aantekeningen over de stamboom van het leven maakte uit het jaar 1837. Het is moeilijk om de exacte waarde van de boekjes te becijferen, maar er mag van uitgegaan worden dat die in de miljoenen euro’s loopt.

Charles Darwin werd in 1809 in het Britse Shrewsbury geboren en geldt als grondlegger van de evolutietheorie. Die theorie geeft een natuurwetenschappelijke verklaring voor de verscheidenheid aan soorten op onze planeet. Darwin stierf in 1882.