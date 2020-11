Het brokkenparcours van Emmanuel Dennis bij Club Brugge: minder goals, dezelfde fouten

Dennis the Menace is bezig aan zijn vierde seizoen bij Club Brugge. In 2017 kwam hij aan op Jan Breydel als een 19-jarige sensatie. Drie jaar later is Emmanuel Dennis echter nog steeds een ongeleid projectiel. De Nigeriaan blijft vervallen in dezelfde fouten. Met twaalf doelpunten was zijn eerste seizoen het beste, of hoe Club Brugge er niet in is geslaagd om de ruwe diamant te slijpen.