Controledienst van Franse politie voert onderzoek naar hardhandige ontruiming van tentenkamp in Parijs

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft dinsdag aangekondigd dat de politiedienst die de politie moet controleren binnen de 48 uur zijn conclusies moet bezorgen over een onderzoek naar de manier waarop agenten maandag een tentenkamp in Parijs hebben ontruimd op de Place de la République.

Het kamp op de Place de la Republique werd maandag opgezet, nadat vorige week al een groot tentenkamp van migranten in Parijs was ontruimd. Met het nieuwe kamp in het centrum van de Franse hoofdstad wilden verscheidene hulporganisaties het gebrek aan opvangplaatsen aan de kaak stellen. Maar de politie ontmantelde het kamp al snel. De ontruiming verliep hardhandig. Er werd onder meer traangas ingezet.

Minister Gérald Darmanin had eerder al laten weten dat hij de beelden over de ontruiming stuitend vond.