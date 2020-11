Man (24) uit Antwerpen krijgt twee jaar cel voor valse bommelding

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft Wildi E. (24) uit Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel en 2.400 euro boete voor een valse bommelding. De twintiger werd al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Op 21 oktober 2019 werd via Twitter een boodschap verspreid waarin stond dat er twee zakken met bommen verstopt waren op treinen tussen België en Nederland. “Haal onze broeders terug uit Syrië, anders zijn de gevolgen voor u”, luidde het bericht verder. Drie treinen werden volledig uitgekamd, maar er werd niets verdacht aangetroffen.

Het Twitteraccount bleek diezelfde dag te zijn aangemaakt. Het IP-adres leidde naar de stiefvader van de beklaagde, die op hetzelfde adres woont. Ook het gebruikte e-mailaccount werd via dat adres aangemaakt.

Wildi E., die toen onder elektronisch toezicht stond, bleek de enige moslim van het gezin te zijn. Hij werd opgepakt, maar ontkende dat hij de bommelding maakte. Hij vermoedde dat hij er door iemand was ingeluisd. De rechtbank vond zijn schuld bewezen.

Wildi E. heeft al een zwaar strafregister. In oktober 2017 kreeg hij vier jaar cel als leider van een bende jongeren die verantwoordelijk was voor de rellen in de wijk Luchtbal die in de zomer van 2016 waren uitgebroken na de hardhandige arrestatie van een jongeman. Hij werd bovendien al veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor een valse bommelding. Toen had hij via Twitter gedreigd met een bomaanslag op de politietoren aan de Oudaan.