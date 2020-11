“Jamal Khashoggi werd bedreigd door ex-adviseur van Saudische kroonprins”

Een getuige heeft voor de rechtbank in Turkije dinsdag verklaard dat de vermoorde Saudische dissidente journalist Jamal Khashoggi bedreigingen had gekregen van een vroegere adviseur van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Khashoggi werd bedreigd door Saud al-Qahtani, zo zei de Egyptenaar Ayman Nourin aan de rechter in Istanboel. “Khashoggi sprak over een telefoongesprek met Qahtani toen hij in Washington DC woonde. Er werd toen gezegd dat ze zijn kinderen kenden en wisten waar ze woonden.”

Het vervolg van het proces bij verstek tegen 26 verdachten is uitgesteld tot 4 maart. Khashoggi werd in 2018 vermoord nadat hij de Saudische ambassade was binnengegaan om er documenten te halen voor het huwelijk met zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz, die hem buiten stond op te wachten.

Volgens Turkse autoriteiten werd Khashoggi vermoord door een Saudisch commando en zijn lichaam werd in stukken gesneden. Zijn stoffelijke resten zijn nooit teruggevonden.