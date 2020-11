Thierry Baudet stopt ook als partijvoorzitter van Forum voor Democratie

De Nederlandse politicus Thierry Baudet neemt ook ontslag als partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Dat heeft een woordvoerder van de rechts-populistische partij dinsdag laten weten. Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt voorlopig die functie over.

Baudet had zich maandag al teruggetrokken als FVD-lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van berichten die de afgelopen dagen waren verschenen over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in app-groepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij.

Prominente FVD’ers hadden daarop opgeroepen tot een grote schoonmaak binnen de JFVD en drongen aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. Uiteindelijk besliste Baudet, die klaagde over “een cultuur van ‘trial by media’“, zijn “politieke verantwoordelijkheid” te nemen en zijn plaats als lijsttrekker af te staan.

Na overleg met andere FVD-kopstukken staat hij nu ook het voorzitterschap af. Het partijbestuur laat in een verklaring weten de terugtrekking van Baudet “zeer te betreuren. Het tekent hoezeer Baudet zich deze aantijgingen persoonlijk heeft aangetrokken”.

De komende tijd zal volgens de partijwoordvoerder gewerkt worden aan “een goede en zorgvuldige transitie”. Zo wordt gezocht naar een nieuwe lijsttrekker en wordt de kandidatenlijst gewijzigd. Het partijbestuur gaat ervan uit dat het beoogde verkiezingsprogramma de komende maanden wordt gepresenteerd en de verkiezingscampagne doorgaat.