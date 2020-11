Man (52) uit Oudenburg krijgt vier maanden cel voor weerspannigheid in frituur

Oudenburg - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 52-jarige man uit Oudenburg veroordeeld tot vier maanden effectieve gevangenisstraf voor weerspannigheid bij zijn arrestatie. Het incident ontstond nadat P.S. door zijn slechte reputatie geen frieten meer kreeg in een frituur.

De feiten speelden zich op 26 maart 2019 af in een frituur op de markt van Oudenburg. P.S. en zijn broer wilden er frieten bestelllen, maar werden door de uitbater wandelen gestuurd. Het duo had immers in het verleden al voor problemen gezorgd in de frituur. De politie werd verwittigd omdat de broers weigerden om de zaak te verlaten.

Bij de tussenkomst van de politie ging de broer dan toch naar buiten, maar S. bleef zich verzetten. Toen hij bij de arm werd genomen, haalde hij zelfs uit naar een vrouwelijke agente. Een andere inspecteur werd tegen de koelkast geduwd. Uiteindelijk konden ze de beklaagde toch naar de grond brengen en boeien.

In zijn verhoor verklaarde de Oudenburgenaar dat hij zich door overmatig gebruik van medicatie niets meer van de feiten kon herinneren. Op zijn proces trok hij dan weer de versie van de agenten in twijfel. De rechter stelde echter vast dat het verhaal in grote lijnen bevestigd werd door de broer van de beklaagde.

P.S. werd uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden en een geldboete van 400 euro. Beide politiemensen kregen elk een schadevergoeding van 300 euro toegewezen.