Deense nieuwsagentschap Ritzau getroffen door cyberaanval

Het Deense nationale nieuwsagentschap Ritzau is dinsdag getroffen door een cyberaanval. Dat heeft het bedrijf meegedeeld. “Het lijkt om een professionele aanval te gaan”, zegt de CEO van Ritzau in een mededeling.

Enkele Deense kranten, die geabonneerd zijn bij Ritzau, hadden dinsdag gemeld dat de systemen en de website van het bedrijf waren uitgevallen. Het nieuwsagenstschap verspreidde daarop per e-mail een mededeling waarin werd meegedeeld dat er sprake was van een cyberaanval.

In een reactie op de aanval werden alle servers stilgelegd, zo staat in de verklaring.

Het nieuwsagentschap, dat alle grote mediabedrijven in Denemarken van nieuws en informatie voorziet, slaagde er dankzij een noodsysteem wel nog in om enkele berichten via e-mail naar de klanten te sturen.

Het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. CEO Lars Vesterlokke zegt dat het bedrijf in het verleden al vaker het doelwit is geweest van cyberaanvallen, maar dat de technische systemen toen altijd overeind waren gebleven. “Helaas was dat deze keer niet het geval”, zegt hij.