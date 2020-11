Terugroeping Bruggekaas voor wie allergisch is aan eieren

Kaasimporteur Jan Dupont heeft in overleg met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) beslist om de kaasproducten Brugge d’Or sneetjes 180 gram en Brugge Goud blok 250 gram terug te roepen voor consumenten die allergisch zijn voor ei. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht.

Het gaat om de producten Brugge d’Or sneetjes 180 gram met minimale houdbaarheidsdata 15, 18 en 19 januari 2021 en Brugge d’Or blok 250 gram met houdbaarheidsdata 5, 6, 19, 20, 28 en 29 januari 2021. De producten worden verdeeld door verschillende supermarkten en verkooppunten in België.

Klanten met een ei-allergie wordt gevraagd de producten terug te brengen naar het verkooppunt. Wie niet allergisch is, kan de producten zonder risico opeten.

Voor meer informatie kan je bellen of mailen naar Kaasimport Jan Dupont via quality@dupontcheese.be of 050/65.58.31.