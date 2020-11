Russen bedreigen Amerikaans marineschip omdat het in territoriale wateren vaart

Een Russische oorlogsbodem heeft een Amerikaanse destroyer bedreigd met een opzettelijke aanvaring omdat de Amerikanen de Russische territoriale wateren waren binnengevaren. Dat heeft het Russische leger bekendgemaakt in een persbericht. De Amerikaanse versie luidt enigszins anders: ze waren niet in Russische wateren en hebben gewoon hun operatie zoals voorzien beëindigd.

De Russische oorlogsbodem Admiraal Vinogradov stuurde de bedreiging naar het Amerikaanse schip USS John McCain via een internationaal communicatiekanaal in de Japanse Zee, aldus de mededeling. De USS John McCain zou twee kilometer diep in de Russische wateren zijn doorgedrongen in de Golf van Peter de Grote.

De Admiraal Vinogradov dreigde met een aanvaringsmanoeuvre om de ‘indringer’ te verdrijven, aldus het Russische ministerie van Defensie. Het Amerikaanse schip veranderde meteen van koers en voer terug naar de internationale wateren nadat de bedreiging was ontvangen, zeggen de Russen.

De Amerikanen geven een andere uitleg. Volgens hen voer het schip van de Navy weg nadat het zijn operatie had afgerond. Volgens de Amerikanen ging het niet eens om Russische territoriale wateren en werd het Amerikaanse marineschip “niet uit een ander land weggedreven.”