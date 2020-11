Zullen de winkels weer opengaan en wat met Kerstmis? Dit ligt vrijdag op tafel bij het Overlegcomité

Vrijdag komt het Overlegcomité weer bijeen om knopen door te hakken. De verzamelde regeringen van het land moeten uitmaken of de winkels gesloten blijven en zullen zich buigen over hoe Kerstmis er mag uitzien. Maar de teugels echt lossen, zit er niet in. “De druk op de ziekenhuizen blijft enorm”, klinkt het binnen de regering. “Verwacht geen grote goednieuwsshow.”

Mogen de winkels weer opengaan? Dat is de centrale vraag op het Overlegcomité van vrijdag. Bij de aankondiging van de tweede lockdown, een kleine maand geleden, kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) al aan dat er een evaluatie zou komen van de sluiting van de niet-essentiële winkels tegen 1 december.

De vraag stelt zich vandaag uitdrukkelijk. In Nederland, Duitsland en Luxemburg bleven alle winkels open tijdens hun strengere maatregelen. Frans president Emmanuel Macron kondigt volgens de Franse media bijna zeker aan dat de winkeliers in Frankrijk weer aan de slag mogen. Alle handelsfederaties in ons land smeken dan ook om de deuren weer te mogen openen.

De politiek is er nog niet uit. Er is een groep ministers en partijen die naar de buurlanden kijken en aan de andere kant een deel – waaronder minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) – dat op de strenge lijn zit. Zij waarschuwen voor een jojo-effect, waarbij versoepelingen en verstrengingen elkaar snel opvolgen.

Strenge voorwaarden zouden een eventueel compromis kunnen zijn. Winkels open, maar op afspraak bijvoorbeeld.

Bijna zeker kondigt het Overlegcomité een verlenging van de andere maatregelen aan. Die zijn in principe nog van kracht tot midden december, maar uit alle modellen en voorspellingen blijkt dat de coronacijfers dan nog altijd betrekkelijk hoog zullen zitten. Het zal wellicht nog minstens tot voorbij Nieuwjaar duren voor we ergens in een veilige haven zijn aangekomen. “We zitten nog altijd maar aan het begin van de marathon”, zei De Croo onlangs nog.

En Kerstmis?

Dat betekent meteen ook dat het Overlegcomité zich zal buigen over de kerstperiode. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez brak onlangs nog een lans voor een kleine versoepeling met Kerstmis, “als de cijfers het toelaten”. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt dat meer dan één persoon op bezoek wel kan, als het bijvoorbeeld buiten gebeurt rond een vuurkorf.

De schrik zit er bij het zorgpersoneel goed in dat zulke bijeenkomsten tot een kerstgolf zouden kunnen leiden. “De ziekenhuizen zitten nog altijd heel vol”, zegt een regeringsbron. “De cijfers zijn er niet naar om een zorgeloze kerst te beloven. Maar we zullen het er wel over hebben. Al was het maar om het oplaten van al die ballonnetjes te doen stoppen.”

Tot slot valt niet uit te sluiten dat het Overlegcomité nog ergens een perspectief wil bieden. Een streefcijfer, waarna er wat versoepeling mogelijk is. Voor de nieuwe incarnatie van de coronabarometer komt vrijdag waarschijnlijk te vroeg.