Professor economie Paul De Grauwe hoopvol: “Economie zal vanzelf heropleven na pandemie”

De staat moet er vandaag voor zorgen dat de economie niet te hard wordt aangetast, door werkloosheidsuitkeringen te betalen, bedrijven te subsidiëren en sectoren te compenseren voor de verliezen. Eens de bevolking is ingeënt met een goed werkend vaccin hoeft de overheid niks meer te doen. “Mensen en bedrijven sparen nu om dan later te consumeren en te investeren, zij zullen voor een economische heropleving zorgen”, zegt professor economie Paul De Grauwe hoopvol.

“Vandaag zitten veel mensen thuis. Ze kunnen niet naar de winkel of ze vinden het te onveilig om te gaan. Ze kunnen niet uit eten gaan of op reis. Die aankoop van een auto wordt even op de lange baan ...