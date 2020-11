Thierry Baudet sluit zelf terugkeer in Kamer na verkiezingen niet uit

De Nederlandse politicus Thierry Baudet sluit niet uit dat hij, als hij in maart veel voorkeursstemmen krijgt bij de verkiezingen, terugkeert in de Tweede Kamer. “Ik kan niet vooruitlopen op die tijd”, zei hij dinsdag bij het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam.

Baudet geeft zijn plek als lijsttrekker op, maar wil graag helemaal onderaan de lijst. Zo wil hij de partij ondersteunen. Een “lijstduwer” is vaak een prominent partijlid dat niet de ambitie heeft echt in de Kamer te komen.

Het dubbelzinnige antwoord van Baudet is opmerkelijk, want huidig onafhankelijk Kamerlid en FVD-kandidaat Wybren van Haga zei een uur eerder nog dat Baudet na de verkiezingen sowieso niet terugkomt in de Tweede Kamer.

“Ik ben nog niet klaar met de politiek, met Forum of met Nederland”, aldus Baudet. “Er is nog heel veel werk te doen.”

Baudet stapte maandag op als lijsttrekker, dinsdag legde hij het voorzitterschap van de partij neer. Aanleiding daarvoor zijn opgedoken antisemitische en homofobe berichten van leden van JFVD, de jongerenbeweging van de partij.

Baudet zei over de berichten dat die “niet kunnen, niet horen”. Tegelijkertijd herhaalde hij zijn aanklacht richting de media. Hij vindt dat er sprake is van een “trial by media”-cultuur “met verwijten die werkelijk kant noch wal raken”.

Desgevraagd wilde Lennart van der Linden, die als vicevoorzitter voorlopig de functie van partijvoorzitter op zich neemt, zich niet achter Baudets aantijging scharen. “Thierry gaf aan wat zijn overweging is om terug te treden. Dat is denk ik heel duidelijk, we respecteren het besluit dat hij neemt. Hij voelt dat echt zo, dan moet je dat doen, in jouw bewoordingen.”