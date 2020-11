Opluchting bij Liverpool: Mo Salah heeft geen corona meer

Jurgen Klopp kan woensdagavond in het Champions League-duel tegen Atalanta een beroep doen op zijn Egyptische vedette Mohamed Salah. De aanvaller van de Reds testte positief tijdens de laatste interlandonderbreking, maar na een periode van zelfquarantaine en een negatieve test bij de UEFA-controle, kreeg hij weer groen licht om te voetballen.

“De test was negatief, alle testen waren negatief. Dus, als er sinds gisteren niets meer is veranderd, dan is hij beschikbaar”, zo bevestigde Klopp dinsdag. “Mo trainde gisteren met de ploeg en hij zag er heel goed uit. Nu moeten we nog even afwachten want tot drie dagen geleden, zat hij nog in quarantaine.”

Mits winst verzekert Liverpool zich woensdagavond op Anfield van overwintering in de Champions League. Na drie speeldagen heeft de ploeg van invaller Divock Origi het maximum van 9 punten in groep D. Atalanta en Ajax hebben er 4, het Deense Midtjylland heeft nog geen punten.