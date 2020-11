Frankrijk stelt zich vragen bij geplande renovatie Europees Parlement in Brussel

Waarom zou er 500 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden in de renovatie van het Europees Parlement in Brussel, terwijl de parlementsgebouwen in Straatsburg nog in uitstekende staat zijn? Dat is de teneur van een opvallende open brief die de burgemeester van de hoofdstad van de Elzas en vertegenwoordigers van de regio Grand Est in enkele kranten hebben laten publiceren, waaronder Le Soir.

Met Brussel en Straatsburg beschikt het Europees Parlement over twee zetels. Als de administratieve zetel in Luxemburg meegeteld wordt, zijn het er zelfs drie. Bijna alle commissiewerk vindt in Brussel plaats, terwijl de maandelijkse plenaire vergadering in Straatburg plaatsvindt. Over de zin en onzin van deze verplaatsing - en vooral over het kostenplaatje - wordt al jaren geruzied. De kritiek luidt dat het onzinnig is een week per maand in Straatsburg te vergaderen terwijl in Brussel alle noodzakelijke infrastructuur aanwezig is. Bovendien hebben ook de andere Europese instellingen er hun hoofdzetel.

In een open brief aan parlementsvoorzitter David Sassoli keren de burgemeester van Straatsburg, Jeanne Barseghian, en enkele regionale afgevaardigden nu de logica om. “Hoe kunnen we het rechtvaardigen om zoveel Europese publieke middelen te besteden aan dubbel werk, terwijl we een economische en sociale crisis doormaken die miljoenen Europese burgers rechtstreeks raakt?”, verwijzen ze naar de geplande renovatie van het Paul-Henri Spaakgebouw van het parlement in Brussel.

Ze vragen Sassoli een openbaar debat te organiseren over de renovatie. “Een project dat 500 miljoen euro kost kan niet worden uitgewerkt zonder een echt debat met onze medeburgers.” Het gebouw in Straatsburg is volgens de briefschrijvers nog “perfect operationeel” en bovendien ruim genoeg om de huidige coronavoorschriften te kunnen naleven. Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de 705 parlementsleden niet meer naar Straatsburg afgereisd.

Wat er precies moet gebeuren met het Paul-Henri Spaakgebouw, dat nog geen dertig jaar oud is, en hoeveel de hele operatie zal kosten, is nog niet duidelijk. Volgend voorjaar zou de knoop moeten worden doorgehakt.