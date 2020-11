Ook Vlaamse regering trekt portemonnee wijd open voor zorgpersoneel

Samen met de sociale partners heeft de Vlaamse regering een voorakkoord bereikt over de zorgsector. Vanaf 2021 trekt ze elk jaar 577 miljoen euro extra uit om de koopkracht van het zorgpersoneel te verhogen en de werkdruk te verlichten. Het personeel van de zwaar getroffen woonzorgcentra krijgt net als de federale collega’s in de ziekenhuizen gemiddeld 6 procent extra loon.

