Executie van VUB-gastdocent Djalali dreigt na nieuwe isolatie

Ahmadreza Djalali, de Iraanse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel is in isolatie geplaatst en dreigt mogelijk geëxecuteerd te worden. Gerlant Van Berlaer, collega en spoedarts in het UZ Brussel, trekt aan de alarmbel en vraagt dat België en Europa optreden.

Vida Mehrannia, de vrouw van de ter dood veroordeelde Djalali, kreeg dinsdagochtend een verontrustend telefoontje. Haar echtgenoot vertelde haar al huilend om afscheid te nemen. Daarbij vertelde hij dat hij in isolatie zou geplaatst worden in een gevangenis in de stad Karaj. Dit wordt vaak als een laatste stap gezien vooraleer een gevangene geëxecuteerd wordt.

“Dit is uiteraard zeer zorgwekkend”, stelt Van Berlaer. “Mogelijk is dit een manoeuvre van Iran om druk te zetten, maar jammer genoeg is het zeer goed mogelijk dat hij ook in imminent gevaar van executie verkeer”, stelt de spoed- en rampenarts.

Van Berlaer gaat nu zowel de Belgische regering als de Europese Commissie verwittigen over de verontrustende situatie van Djalali. Hij hoopt dat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de ambassadeur van Iran om meer uitleg kan vragen.

Djalali zit sinds april 2016 opgesloten in Iran, nadat hij beschuldigd werd van spionage en de dood van twee Iraanse nucleaire experts. Na een schijnproces werd hij ter dood werd veroordeeld. De vele internationale inspanningen voor zijn onmiddellijk vrijlating, waaronder een statement van de Verenigde Naties, leverden in de afgelopen jaren niets op.