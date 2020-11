Overwinning van Joe Biden is ook bevestigd in Pennsylvania

Ook Pennsylvania heeft bevestigd dat Joe Biden in die Amerikaanse staat de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Daarmee wordt de positie van huidig president Donald Trump nog zwakker om iets te doen aan zijn nederlaag. Pennsylvania is één van de staten die doorslaggevend is voor de overwinning van Biden in heel de VS.

Het campagneteam van de Republikein Trump wilde voorkomen dat Pennsylvania de Democratische uitdager tot winnaar zou uitroepen. De Trump-campagne stelde dat de president geen kans kreeg om voldoende te procederen tegen vermeende verkiezingsfraude door de Democraten. Trump beweerde vooralsnog zonder bewijs dat er ten onrechte tienduizenden briefstemmen met gebreken werden meegeteld om Biden aan de overwinning te helpen.

Een federale rechtbank in Pennsylvania bezorgde afgelopen zaterdag Trump echter een nieuwe nederlaag in zijn juridische strijd. Volgens rechter Matthew Brann konden de advocaten van de Trump-campagne niet met bewijzen staven dat er sprake was van fraude bij de door Biden gewonnen Amerikaanse presidentsverkiezingen. De klacht van Trump werd verworpen.

De verkiezingsfunctionaris Kathryn Boockvar in Pennsylvania bevestigde dinsdag de resultaten. Dat liet Tom Wolf, de Democratische gouverneur van de staat, via Twitter weten. Hij zei dat hij het certificaat heeft ondertekend ter bevestiging van de overwinning van Joe Biden.