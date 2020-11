Stelling rond spits Notre-Dame in Parijs is ontmanteld

De ontmanteling van een oude en vervormde bouwsteiger die zich rond de spits van de Notre-Dame-kathedraal bevond toen daar vorig jaar een hevige brand uitbrak, is eindelijk achter de rug. De afbraak heeft bijna zes maanden geduurd. De steiger dreigde in te storten, maar dat gevaar is nu geweken, verklaarde Jean-Louis Georgelin die verantwoordelijk is voor de heropbouw van het monument. Nu zal worden gestart met de bouw van een soort regenscherm die de kruising droog moet houden.

Toen op 15 april 2019 een hevige brand uitbrak in de wereldberoemde gotische kathedraal in Parijs, was men bezig aan de restauratie van de torenspits. Daar stond dus ook een stelling maar door de hevige hitte van de brand werd die helemaal vervormd en dreigde in te storten. De bouwsteiger bestond uit 40.000 onderdelen en woog 200 ton. Een deel bevond zich op 40 meter hoogte. En dus was de afbraak een hele klus, die in juni startte en nu eindelijk is afgerond.