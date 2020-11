“Russisch vaccin wel degelijk een optie voor ons land”: Belgische experts willen Sputnik-spuitje niet meteen van de baan vegen

Niet enkel farmareuzen Moderna, Pfizer en AstraZeneca halen mooie resultaten met hun coronavaccins, ook Sputnik V van het Gamaleya instituut zou volgens de Russische media een effectiviteit hebben van 95 procent. Het toonaangevende wetenschappelijke magazine The lancet hield het vaccin al tegen het licht. En ook onze experts hebben vertrouwen in het proces. “Als Sputnik V goedgekeurd wordt door de EMA, dan waarom niet?” zegt Pierre Van Damme.

“We moeten een Russisch vaccin zien als een valabel vaccin”, zegt VUB-immunoloog Joeri Aerts onmiddellijk. “Ik heb eigenlijk evenveel vertrouwen in de Russische berichten als in de Chinese of de berichten ...