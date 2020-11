Oostende-doelman imiteert blunder van Marc-André ter Stegen maar wordt gered door verdediger

Guillaume Hubert heeft dit weekend iets te veel naar Marc-André ter Stegen gekeken. De doelman van Barcelona kwam in de match tegen Atletico Madrid veel te ver uit, misrekende zich compleet en Yannick Ferreira Carrasco kon het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. In Beveren-Oostende dinsdag, een inhaalwedstrijd in de Jupiler Pro League, deed de bezoekende doelman hetzelfde. Gelukkig voor hem kon Alessandro Albanese net niet scoren, want het schot voor een leeg doel werd in extremis afgeblokt door verdediger Arthur Theate.