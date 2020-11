Tesla wil in Berlijn grootste batterijfabriek ter wereld bouwen

Tesla wil van de nieuwe fabriek die het aan het bouwen in nabij de Duitse hoofdstad Berlijn, de grootste batterijfabriek van de wereld maken. Dat heeft de topman van de bouwer van elektrische auto’s, Elon Musk, dinsdag gezegd.

In Grünheide is Tesla van plan om jaarlijks ongeveer 500.000 auto’s van de types Model 3 en Model Y te bouwen. Het zal de eerste fabriek zijn waar zowel auto’s als batterijen worden geproduceerd. Momenteel maakt de autobouwer zijn batterijen in de Amerikaanse staat Nevada, terwijl het merendeel van de auto’s in Fremont, in de staat California, worden geassembleerd. Vorig jaar opende Tesla ook in China een fabriek.

Musk gaf dinsdag ook te kennen dat Tesla nieuwe compacte modellen zal lanceren, speciaal voor de Europese markt, met een groter rijbereik. Meer info over de timing van die nieuwe modellen gaf hij niet.

De Tesla-baas deed de aankondigingen in een videotoespraak op de Europese batterijconferentie die de Duitse minister van Economie Peter Altmaier organiseert in de marge van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

In september kondigde de Tesla-baas al plannen aan voor een accu met een langere levensduur die de helft goedkoper zou zijn. Hij beloofde ook een Tesla die 25.000 dollar (21.000 euro) kost tegen 2023.