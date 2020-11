Onverwachte diagnose op proces jeansbroekmoord: “Alinda kent geen normale emoties en is zeer manipulatief. Ze is ziek”

Deurne / Schoten / Leuven -

Heeft Alinda Van der Cruysen (47) als tiener haar grootoom en groottante vermoord? Om bijna 30 jaar later een beeld te krijgen van hoe ze als achttienjarige was, werden niet alleen haar vrienden uit die periode opgeroepen naar de assisenzaal. Ook haar toenmalige huisarts passeerde, en die kwam met een verrassende diagnose: “Ze heeft niet de emoties van een normale mens, en ze is zeer manipulatief”.