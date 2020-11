Topcoach Hein Vanhaezebrouck fileert elke woensdag het Belgische of buitenlandse topvoetbal. Dit keer analyseert hij Atlético, dat hij kans geeft om stadsgenoot Real Madrid dit seizoen af te troeven.

Proficiat, Diego Simeone. Als trainer van Atlético had hij Barcelona nog nooit kunnen kloppen in La Liga, maar na achttien matchen is het hem eindelijk gelukt. Alleen vond ik het jammer dat hij ervoor ...