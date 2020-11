Club Brugge start in Dortmund met Krmencik in de spits, Balanta krijgt voorkeur op Rits: “Meer diepgang”

Geen Emmanuel Dennis (disciplinair geschorst) dus in de basis bij Club Brugge in Dortmund. Coach Philippe Clement rekent voor de vierde match in Groep F in de Champions League op de Tsjech Michael Krmencik in de spits , met Noa Lang in steun.

In doel staat uiteraard Simon Mignolet. Verdedigers Simon Deli, Odilon Koussounou en Clinton Mata moeten proberen Erling Braut Haaland aan banden te leggen. In het middenveld rekent Clement op het trio Ruud Vormer,Hans Vanaken en Eder Balanta, die de voorkeur krijgt op Mats Rits. Op rechts staat Krépin Diatta, op links Charles De Ketelaere, die op die ongewone positie overtuigde vorige zaterdag tegen KV Kortrijk.

“Meer diepgang”

“Krmencik speelt omdat we met hem meer diepgang kunnen creëren”, gaf coach Philippe Clement als uitleg bij zijn keuzes. “Balanta heeft de laatste weken getoond beter in vorm te zijn en start daarom in de basis ten koste van Rits, die al veel gegeven heeft de voorbije weken.”

“De nul houden zou al een stunt zijn, want dan hebben we al 1 punt. We gaan beter moeten zijn dan onze top om hier iets te halen”, aldus nog Clement.

Opstelling Club Brugge: Mignolet; Mata, Kossounou, Deli; De Ketelaere, Balanta, Vormer, Vanaken, Diatta; Lang, Krmencik.

Bij Dortmund staan twee Belgen in de basis: Thomas Meunier en Thorgan Hazard. Axel Witsel start op de bank. Naast hem zit Youssoufa Moukoko. Als de zestienjarige Duitse jeugdinternational mag invallen, is hij de jongste speler aller tijden in de Champions League. Dat record staat momenteel nog op naam van voormalig Anderlecht-speler Celestine Babayaro.

Opstelling Borussia Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, T. Hazard, Reyna; Haaland.

Voor Club is het sowieso de lastigste wedstrijd in deze groepsfase. Enkele weken geleden werd het 0-3 in Jan Breydel, de eindstand stond toen al na 32 minuten op het bord. Dortmund leidt halverwege de groepsfase met 6 op 9. Lazio (5 ptn) en Club Brugge (4 ptn) volgen in het spoor. Zenit (1 punt) bengelt onderin. Lazio speelt dinsdagavond gastheer voor de Russen.