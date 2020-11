Vakbonden willen zo snel mogelijk duidelijkheid over overnemer e5 mode

“Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over een overnemer om de werknemers perspectief te bieden.” Dat zeggen vakbonden ACV Puls en BBTK nadat modewinkelketen e5 mode bescherming tegen schuldeisers heeft gekregen van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde, om een deel van de activiteiten over te dragen onder gerechtelijk gezag.

E5 mode vroeg vrijdag na een ondernemingsraad een gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag aan. Het bedrijf zou de schulden achterlaten in de bestaande vennootschap en de winkels eruit proberen lichten. De ondernemingsrechtbank in Dendermonde besliste de vennootschappen e5 mode en ECG (European Clothing Group) te beschermen tegen schuldeisers tot 31 januari.

“Wij willen dat alle personeelsleden aan de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden worden overgenomen. Indien er collega’s alsnog niet worden overgenomen, moet er een gedegen en onderhandeld sociaal plan zijn”, stellen de vakbonden. “E5 mode maakt hier voor een tweede maal gebruik van de wet op de continuïteit van ondernemingen. In het voorjaar vroeg en kreeg e5 mode een kwijtschelding van een deel van de schulden.”

“Het personeel heeft de afgelopen maanden al bijzonder grote offers gebracht, zoals het uitstel van de betaling van het vakantiegeld, het uitstel van de betaling van de bonus en loonverlies door maanden op tijdelijke werkloosheid te staan. Na het heropenen van de winkels in mei, is de bezetting bijzonder krap gebleven en werden uurroosters eenzijdig en ongunstig gewijzigd”, zegt Wouter Parmentier van ACV Puls. “Met deze WCO-procedure staan de werknemers van e5 mode opnieuw in de vuurlinie. Er bestaat een risico dat er een restvennootschap overblijft met een deel van het personeel dat niet wordt overgenomen. Voor hen dreigt een faillissement.”

“2020 is voor de mensen bij e5 mode een jaar van onzekerheid en inkomensverlies. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over een overnemer om de werknemers perspectief te bieden”, zegt Bart Leybaert van BBTK.