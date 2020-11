Macron in toespraak: “Tweede piek gepasseerd, winkels mogen zaterdag heropenen”

Frans president Emmanuel Macron sprak dinsdagavond om 20 uur het volk toe. Zoals verwacht kondigde hij enkele versoepelingen aan, de eerste deze zaterdag. Niet-essentiële winkels mogen dan opnieuw openen. Als alles gunstig blijft verlopen, volgt half december het einde van de lockdown, maar er komt wel een avondklok in de plaats.

“Het ziet ernaar uit dat de piek van de tweede golf voorbij is. Onze, jullie, inspanningen hebben opgeleverd”, sprak de president het volk eerst bemoedigend toe in een videoboodschap. “Het is samen dat we deze resultaten hebben behaald.”

Vervolgens ging hij over op enkele versoepelingen. Vanaf zaterdag 28 november mogen niet-essentiële winkels opnieuw openen, onder strikte veiligheidsmaatregelen en tot ten laatste 21 uur. Daarnaast zijn wandelingen en sportactiviteiten binnen een straal van 20 kilometer en gedurende drie uur opnieuw toegestaan, net als buitenschoolse activiteiten in buitenlucht. Thuiswerk blijft wel aangeraden.

En de horeca?

De tweede stap gaat in op 15 december, als het doel van maximaal 5.000 besmettingen per dag wordt gehaald. “Dan kan de lockdown opgeheven worden en mogen niet-essentiële verplaatsingen opnieuw, ook tussen verschillende regio’s, om Kerstmis met familie door te brengen. Maar niet te veel mensen aan tafel. We moeten wel onnodig reizen zo veel mogelijk beperken.” In de plaats komt er een avondklok van 21.00 tot 7.00 uur. Op 24 en 31 december zullen de Fransen zich wel vrij mogen bewegen, maar bijeenkomsten op de openbare weg zijn niet toegelaten.

Vanaf half december mogen ook cinema- en theaterzalen en musea opnieuw open volgens strikte maatregelen. Voor de horeca is het nog iets langer wachten: ten vroegste op 20 januari kan die heropenen, als de situatie gunstig blijft. Ook middelbare scholen kunnen mogelijk dan hun schoolpoorten weer openen. “De terugkeer naar normaal is nog niet voor morgen”, concludeerde Macron.

Vaccinatie

Over de vaccinatie verzekerde Macron nog dat die niet verplicht wordt.