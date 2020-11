Kyani Baekeland (21) maakte de overstap

“Ik zit in het tweede jaar verpleegkunde en ging normaal vijf weken in de thuisverpleging staan. Door corona kon dat niet doorgaan. Van mijn school VIVES kreeg ik de keuze: of een Covid-afdeling in een ziekenhuis of een woon-zorgcentrum naar keuze. Ik was een beetje bang voor de hoge werkdruk in het ziekenhuis en wou zeker ook niet ziek worden om dan anderen te besmetten. Ik koos dus voor WZC Ter Berk in Anzegem waar ik al als jobstudent werkte.”