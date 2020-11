Woon-zorgcentra snakken naar meer studenten verpleegkunde om bij te springen: waarom komen ze dan niet?

Om de personeelskrapte in de woon-zorgcentra op te vangen, rekenen zorgorganisaties ook op studenten verpleegkunde. Maar vooral voor laatstejaars blijkt het niet evident om de stageplannen te wijzigen. Zelfs niet in volle coronacrisis. “Onbegrijpelijk”, zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer. “Het is dom om die studenten niet in te zetten.”