De moordende maand december van Moeskroen: eerst 21 coronabesmettingen, nu 9 wedstrijden in een maand tijd

Met negen wedstrijden in een maand is het programma van Moeskroen plots even zwaar als dat van Club Brugge. Al moeten er in het geval van de Henegouwers ook nog eens 21 coronabesmettingen en een maand zonder competitievoetbal in acht genomen worden. “Zelfs een virale infectie heeft een invloed op het recuperatievermogen van een speler. Van het coronavirus is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn op de lange termijn”, zegt sportdokter Chris Goossens.