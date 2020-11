Eder Balanta kwam bij Club Brugge in de ploeg tegen Borussia Dortmund, mede om Mats Rits wat te sparen aangezien die op één kaart van schorsing stond. Helaas pakte dat verkeerd uit.

In de 52e minuut en bij een 2-0-achterstand mocht hij dan toch invallen maar twintig minuten later pakte hij uit met een te onbesuisde (en aanvallende) tackle die terecht geel opleverde. De middenvelder is zo geschorst voor de volgende, belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Zenit volgende week woensdag.