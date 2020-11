Topschutter Immobile bezorgt Lazio zege en doet Club Brugge vooral naar derde plaats kijken

Lazio heeft goeie papieren om zich net als Dortmund voor de 1/8ste finales te plaatsen. Met veel dank aan topschutter Ciro Immobile (30), die de score opende tegen Zenit.

Immobile lijkt dit seizoen alleen maar af te stoppen door corona. De Italiaan miste al drie competitieduels en net ook drie interlands vanwege het virus. Maar nu kan hij weer spelen en schiet hij weer met scherp. Enkele dagen na zijn goal tegen Crotone scoorde hij gisteravond dus ook tegen Zenit, met een droge knal in de bovenhoek vanaf een meter of twintig. Zijn zesde goal in acht matchen. Om zijn 39 stuks van vorig seizoen te evenaren, heeft hij nog wel wat werk.

Voor rust maakte aanvoerder Parolo er met een laag afstandsschot ook 2-0 van, maar dat wilde niet zeggen dat de wedstrijd gespeeld was. Amper een paar minuten later maakte Dzyuba in de draai de aansluitingstreffer voor de Russen, die zo toch nog bleven hopen. Maar na rust werd Immobile neergelegd in de zestien, mocht hij aanleggen vanaf de stip en zette hij de 3-1 op het bord. Voilà: zo toch weer een stapje dichter bij die 39. Het bleef ook bij 3-1. Dat betekent dat Club Brugge thuis moet winnen van Zenit en moet stunten in Rome om nog tweede te worden en in de Champions League te kunnen blijven. Een puntje tegen Zenit volstaat wel al voor de derde plaats.