REACTIES. Club Brugge blijft erin geloven: “Misschien worden we toch nog tweede, je weet nooit”

Dortmund was een maatje te groot voor Club Brugge maar met nog een thuismatch tegen Zenit en een uitwedstrijd bij Lazio is er nog steeds een kansje op de tweede plaats. “We weten wat we nu moeten doen: winnen tegen Zenit en dan hopen tegen Lazio”, aldus Ruud Vormer.

Hans Vanaken: “Tegen Zenit die derde plaats veiligstellen”

Hans Vanaken vond dat Club niet slecht had gespeeld maar dat Dortmund gewoon sterker was. “We hebben ons best gedaan en hadden ook de eerste kans via Krmencik. Gaat die binnen wordt het misschien anders. Maar we botsten op een heel sterk Dortmund, een van de beste ploegen in Europa. Met een spits die blindelings scoort. De eerste kans van Haaland was meteen bingo en dan konden ze rustig de match controleren. Maar het is geen schande om van deze ploeg te verliezen. Je hebt het gevoel dat je wel iets kan doen, maar het blijft o zo moeilijk om er tegen te spelen.”

Toch is Club nog niet uitgeschakeld. “We moeten volgende week tegen Zenit die derde plaats veiligstellen, dan zijn we zeker om te overwinteren. We hebben in Sint-Petersburg getoond dat we die ploeg aankunnen. En dan moeten we hopen dat we in Rome tegen Lazio nog een kans krijgen om te spelen voor de tweede plaats.”

Foto: Photo News

Ruud Vormer: “Winnen tegen Zenit, dan doen we gouden zaak”

“Ze waren een maatje te groot.” Ruud Vormer gaf tegenover de camera’s uiteraard toe dat Dortmund verdiend gewonnen had. “Door die 2-0 vlak voor rust loop je nadien achter de feiten aan. Dan nog terugkomen is heel lastig. Maar op zich hebben we aardig gevoetbald. Het gevoel was goed. Ik kwam in de eerste helft zelf ook dicht bij een doelpunt, maar die bal belandde net naast – kan gebeuren. We weten wat we nu moeten doen: winnen tegen Zenit. Dan doen we een gouden zaak. Het wordt een heel belangrijke pot, en je weet het niet, misschien zit er wel meer in, voetbal blijft iets apart.” Dus toen de interviewer Vormer vroeg of de derde plaats de logische plaats zou zijn voor Club, antwoordde hij: “Misschien worden we nog wel tweede, je weet het nooit. Maar dat moeten we dan wel eerst tonen.”

Foto: Photo News

Simon Mignolet: “Spannend tot de laatste speeldag”

Simon Mignolet werd net als op Jan Breydel drie keer gevloerd door de spelers van Dortmund. “Thuis hebben we nog relatief gelijke tred gehouden qua kansen, maar nu moeten we toegeven dat ze veel beter waren. We zijn op onze waarde geklopt. Ook al vond ik dat we nu beter startten dan thuis. We probeerden te voetballen, kregen een kans en hadden controle. Tot we op een counter liepen. En net voor rust, op de slechts mogelijk tijdstip, krijgen we die 2-0 binnen.”

Toch liet Club de moed niet zakken. “Neen, en in het begin van die tweede helft waren ze zelfs dicht bij een goal. Maar op een ongelukkige manier wordt het 3-0 en is de match voorbij.”

Maar Europees overwinteren kan nog. “Eerst dit weekend winnen tegen Moeskroen”, zegt Mignolet. “Tegen Zenit wordt het woensdag een cruciale wedstrijd. Als we winnen kunnen we in een rechtstreeks duel met Lazio alsnog tweede worden. Ik heb het gezegd bij de loting: het kan tot op de laatste speeldag spannend worden.” (bow)

Foto: Bernd Thissen/dpa

Thomas Meunier: “We waren gewoon sterker”

Je ex-club kloppen: altijd leuk. En dus zagen we een blije Thomas Meunier na afloop. “In de heenmatch waren we beter, maar vandaag waren we goed georganiseerd en we hebben de match altijd in handen gehad”, zei de rechtsback van Dortmund. “We waren ook efficiënt, met dank aan die prachtige vrijschop van Sancho en natuurlijk ook aan Haaland. Door het drukke programma doet hij het op training zoals alle anderen iets rustiger aan, maar in de wedstrijden is hij gewoon dodelijk. Jammer voor Club Brugge, maar oké, we waren gewoon sterker.”