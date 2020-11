Philippe Clement looft De Ketelaere en Kossounou, maar: “We hebben de kruimels niet gepakt”

Philippe Clement kon de 3-0 nederlaag wel plaatsen. De Club Brugge-coach was ontgoocheld, maar benadrukte de positieve punten. En hij hoopt dat het ook goedkomt met Dennis. “Maar de eerste stap moet van zijn kant komen.”

“We zeiden het na de loting al: Dortmund is out of our league. Dat hebben ze getoond. Als je tegen zulke ploegen een resultaat wil boeken, moet je de kruimels pakken en op het juiste moment geluk hebben. Ik maakte het zelf ooit mee tegen AC Milan – je moet overleven op onmogelijke momenten en hopen dat de keeper onmogelijke reddingen doet. Maar die kruimels hebben we niet gepakt. We hadden een aantal kansen, maar misten ze, en dus is dit een logische uitslag. Ik ben wel tevreden over een aantal zaken. Ik zag een ploeg die hele match mentaliteit getoond heeft. Zelfs na de 2-0 en 3-0 liep niemand met het kopje naar beneden. Ik zag een heel sterke De Ketelaere, die nochtans niet op zijn normale positie speelde. Kossounou ging bij de eerste goal in de fout met het uitstappen, maar toonde in zijn eerste Champions League-match ook veel goeie dingen. Wel jammer dat Rits geschorst is voor de volgende match, maar we gaan thuis tegen Zenit volle bak om te winnen. Want je weet wat je dan in handen hebt.”

Maar… “Belangrijker nu is de match tegen Moeskroen komend weekend. We moeten de knop meteen omdraaien.” Dat moet ook Dennis doen, die disciplinair geschorst was. Hoe moet het nu verder met de Braziliaan? “We gaan eerst zien hoe Dennis zelf morgen reageert. Het moet nu eerst van zijn kant komen, vooral naar de spelersgroep toe.”

