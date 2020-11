Charles De Ketelaere lichtpunt bij Club Brugge op ongewone positie: “Ik doe gewoon wat de coach vraagt”

Net als tegen Kortrijk moest Charles De Ketelaere (19) de hele linkerflank voor zijn rekening nemen. Hij depanneerde opnieuw als wingback, omdat Sobol out is met corona en Ricca geblesseerd is, maar deed het gewoon goed.

“Het is niet mijn gebruikelijke positie, ik speel liever in een aanvallende rol. Maar ik doe gewoon wat de coach vraagt en doe mijn uiterste best”, zei de jonge Rode Duivel, die uiteraard niet kon voorkomen dat zijn ploeg de boot inging. “Dortmund was gewoon beter. Ze zijn sterker in de duels en hebben de individuele klasse om het af te maken. Dat zie je ook bij die vrijschopgoal. We wisten allang dat Dortmund de beste ploeg in onze poule is en dat alles wat we tegen hen gingen pakken, bonus zou zijn. Maar helaas hebben we twee keer met zware 3-0-cijfers verloren. Gelukkig kunnen we ook iets leren van Dortmund en de intensiteit die het op de mat legt. Die lessen nemen we mee naar de match tegen Moeskroen, die we gewoon moeten winnen.”