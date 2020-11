Medisch rampenplan even afgekondigd na brand in wasserij ziekenhuis

Zottegem - Woensdag brak er om 2.25 uur brand uit in de wasserij van het AZ Sint-Elisabeth. Personeelsleden kregen de beginnende brand in een droogkast zelf onder controle.

Een brand in een droogkast die gepaard ging met heel wat rookontwikkeling zorgde dinsdagnacht voor de afkondiging van het provinciale medisch interventieplan (MIP). De personeelsleden van de wasserij reageerden alert en kregen de beginnende brand onder controle. Ondertussen was het MIP in werking getreden, waardoor tientallen ambulances van diverse hulpdiensten en het Rode Kruis stand by waren in de buurt van het ziekenhuis.

Onder meer aan het winkelcentrum in de Godveerdegemstraat hielden heel wat ambulances zich stand by. Foto: edp

AZ Sint-Elisabeth Foto: edp

Even na drie uur kon het MIP afgeblazen worden. Op geen enkel moment liepen patiënten, noch personeelsleden van het ziekenhuis gevaar. Er diende niet overgegaan te worden tot evacuatie.