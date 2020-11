Conflict Nagorno-Karabach: Azerbeidzjaanse leger trekt tweede district in dat Armenië moet teruggeven

Het leger van Azerbeidzjan is het district Kalbajar ingetrokken. Het gaat om een van de drie districten die Armenië af moet staat aan Azerbeidzjan in het kader van het vredesakkoord dat een einde maakte aan het geweld in de betwiste regio Nagorno-Karabach.

‘Eenheden van het Azerbeidzjaanse leger zijn het district Kalbajar ingetrokken’, meldde het ministerie van Defensie. Armenië aanvaardde in het kader van het vredesakkoord om drie districten nabij Nagorno-Karabach terug te geven aan Bakoe. Azerbeidzjan nam enkele dagen geleden al de controle over in Aghdam en binnen enkele dagen volgt Latchin. Azerbeidzjan verloor de controle over de drie gebieden in de jaren 90.

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren 90 afscheidde van Azerbeidzjan, na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap.

Eind september laaiden de gevechten opnieuw op. Azerbeidzjan kon daarbij rekenen op de steun van Turkije, Armenië op die van Rusland. Uiteindelijk kwam het begin november tot een vredesakkoord, waarbij Bakoe ook de controle over de veroverde gebieden mag behouden. Rusland levert nu een vredesmacht van 2.000 troepen in de regio en ook Turkije stuurt troepen.

Hoewel de Armeense president begin deze maand het akkoord ondertekende, noemde hij het pijnlijk. Na de bekendmaking van het akkoord drongen woedende Armeniërs het parlement van de Armeense hoofdstad Jerevan binnen.