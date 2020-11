Vlaanderen start nieuwe aanbesteding voor geavanceerde enkelbanden

Vlaanderen start samen met de twee andere gemeenschappen een nieuwe aanbestedingsprocedure voor hoogtechnologische enkelbanden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) woensdag. De vorige procedure dateert van 2014, maar kreeg nooit haar beslag.

Na de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor het elektronisch toezicht. Er waren nieuwe enkelbanden nodig, die moesten worden besteld via een openbare aanbesteding. Die moest echter meteen worden uitgesteld, waardoor ze pas in februari 2015 werd gelanceerd. Maar na een aantal bijsturingen volgde een jaar later de stopzetting van de aanbesteding. Bij een volgende procedure werd geen enkele offerte weerhouden. Daarna gebeurde dat wel, maar waren er bijsturingen nodig en volgde nieuw uitstel.

Demir trekt nu de stekker uit de lopende aanbesteding. “Een daadkrachtige Vlaamse justitie moet beschikken over hoogtechnologisch materiaal en niet over verouderde enkelbanden”, zegt ze. “Bovendien was het niet mogelijk om de procedure die in 2014 opgestart werd op een rechtszekere manier af te ronden, waardoor de stopzetting ervan de beste beslissing is.” De collega’s van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap steunen die beslissing.

Nog genoeg enkelbanden

Er wordt nu gedacht aan nieuwe, geavanceerdere, apparaten. Die zouden bijvoorbeeld een alcoholcontrole kunnen uitvoeren, applicaties kunnen draaien en verificatie op basis van vingerafdruk, iris of hartslag toelaten.

In afwachting van de nieuwe toestellen, zijn er volgens Demir voldoende vernieuwde enkelbanden van de bestaande leverancier beschikbaar. Daarmee moet het mogelijk blijven om iedereen die elektronisch toezicht krijgt toegewezen een enkelband te geven.