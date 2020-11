‘Franck’ maakte Vlaamse vrouwen al tienduizenden euro’s afhandig: “Hij heeft een naam en gezicht, maar bestaat eigenlijk niet”

Steeds vaker zijn Vlaamse vrouwen het slachtoffer van datingfraude waarbij ze via sociale media een relatie aangaan met een onbekende die uiteindelijk uit is op geld. Het afgelopen jaar werden er door de politie 1044 gevallen opgetekend, drie per dag of veertig procent meer dan vorig jaar, zo onthulde Faroek gisteren. Eén van de grootste oplichters in ons land is de mysterieuze “Franck Lemaire”.

Datingfraude rukt op in Vlaanderen. In de reportage werd Line uit Gent, geïnterviewd. “Mijn man is plots overleden. De avond voordien waren we nog aan het lachen samen. Het is plots gegaan”. Na een rouwperiode zette ze zich achter haar computer aan het daten. “Ik maakte kennis met Franck Lemaire”. “Hij zei dat hij een Canadees was, stuurde een foto van zijn paspoort door, en vertelde dat hij nu in Waals-Brabant woonde”.

Elk moment van de dag kreeg Line lieve berichtjes toegestuurd waarin hij haar een goede, ochtend, middag of avond toewenste en die hij steevast afrondde met “Bissous tendres, Franck”. Hij belde ook dagelijks en stuurde foto’s van zichzelf . Maar toen ze eens zouden afspreken in Brussel, moest hij plots naar Parijs en éénmaal in Parijs had hij geld nodig: neo-surfs, bonnen die je koopt, fotografeert en doorstuurt waarmee de ontvanger dan kan betalen.

“Eerst 500 euro. Ik vond het raar maar kocht toch de bonnen. Dezelfde avond vroeg hij nog eens 900. Toen ben ik naar de politie gestapt”. Daar kwam de waarheid hard aan. Franck Lemaire is geen man maar een bende oplichters. Er is geen Franck Lemaire uit Canada, het paspoort was vals. De foto’s die hij opstuurt heeft hij gestolen van het instagramprofiel van de Amerikaanse fotograaf James Scott Geras uit Californië. “Het begon vijf jaar geleden”, zegt die man. “Ik kreeg een telefoontje van iemand die mijn foto gezien had onder een andere naam”. Het werd steeds erger. “Nu krijg ik dagelijks telefoons, hele bedreigende ook. Iemand belde me: Als je nog één keer een bericht naar mijn vrouw stuurt kom ik je keel oversnijden”. Geras diende op zijn beurt een klacht in bij de FBI. “Maar tot nu gebeurde er niks in dat onderzoek”.

In ons land maakte de bende “Franck Lemaire” al meerdere slachtoffers. Een vrouw uit Tienen verloor maar liefst 58.000 euro aan de oplichter maar ze leverde ook het eerste bruikbaar spoor van de man doordat ze meermaals met hem afsprak in 2018 en 2019. “Het gaat om een blanke man van om en bij 65 jaar die enigszins lijkt op de Amerikaanse man maar hij is het niet. Hij heeft kort grijs haar en een baard en spreekt Frans met een licht accent”, weet de politie van Tienen. Hij moet in België wonen of is hier toch geweest. De politie vraagt aan iedereen die ooit contact heeft gehad met “Franck Lemaire” om zich te melden. Vermoed wordt dat er nog veel meer slachtoffers zijn maar dat die zich niet durven aandienen uit schaamte, of - en dat maakt het nog erger - omdat ze nog echt geloven dat de man echt bestaat”. De politie van Tienen is op zoek naar meer slachtoffers. Mensen die informatie hebben kunnen dat melden op 0800 300 300 of opsporingen@police.belgium.eu